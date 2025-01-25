الديمقراطية للرسالة: عملية التبادل خطورة تاريخية على طريق الحرية

أكد الدكتور سمير أبو مدللة، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أن عملية تبادل الأسرى التي تمت اليوم هي لحظة تاريخية تعكس صمود الشعب الفلسطيني وقوة مقاومته.

وأشار أبو مدللة إلى أن هذه الخطوة تمثل إنجازًا كبيرًا على طريق تحرير باقي الأسرى من سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وقال أبو مدللة: "نرفع أسمى آيات التحية لشعبنا الصامد في قطاع غزة، ولمقاومتنا الباسلة بكافة أجنحتها، التي أثبتت مرة أخرى أنها قادرة على افشال مخططات الاحتلال"..

وأكدّ أنّ هذا المشهد يؤكد فشل مخططات الاحتلال في النيل من صمود شعبنا، الذي يواصل نضاله من أجل حقوقه المشروعة في العودة والاستقلال وتقرير المصير.

وشدد أبو مدللة أن الجبهة الديمقراطية ستواصل دعمها لكل الجهود الرامية إلى تحرير الأسرى وإنهاء معاناتهم، مشيرًا إلى أن قضية الأسرى ستظل في صلب أولويات العمل الوطني الفلسطيني.

وختم تصريحه بالقول: "هذا اليوم هو يوم فخر لكل الفلسطينيين، وهو تأكيد على أن طريق النصر يمر عبر الوحدة الوطنية والإصرار على تحقيق الأهداف الوطنية".