حركة حماس تحمل الاحتلال مسؤولية تعطيل تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى

حملت حركة المقاومة الإسلامية حماس الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن أي تعطيل في تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، في ظل استمرار إغلاق شارع الرشيد ومنع عودة النازحين المشاة من الجنوب إلى الشمال.

وأشارت الحركة في بيان رسمي إلى أن الاحتلال يواصل التلكؤ في تنفيذ التزامات الاتفاق، مما يؤثر سلباً على عملية إعادة الإعمار وتدفق المساعدات الإنسانية للمنطقة.

وشددت حماس على أن الاحتلال يتحمل كامل المسؤولية عن تداعيات هذا التعطيل على سير المفاوضات وبقية المحطات المتعلقة بالاتفاق، مطالبة بضرورة التزام الاحتلال بما تم الاتفاق عليه وإيجاد حلول عاجلة لتسريع تنفيذ بنوده.