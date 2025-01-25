شديد: نحذر من تنغيص فرحة استقبال الأسرى المحررين في الضفة الغربية

حذر القيادي في حركة حماس، عبد الرحمن شديد، من تداعيات محاولات بعض عناصر أجهزة السلطة في الضفة الغربية تنغيص فرحة استقبال الأسرى المحررين الذين أفرج عنهم في إطار صفقة "طوفان الأحرار". ودعا شديد إلى السماح برفع رايات المقاومة خلال الحشود الجماهيرية، محذرًا من منعها.

وفي بيان له، دان شديد هذه السلوكيات التي وصفها بالمستفزة، مشيرًا إلى أنها تحدث في "اليوم الوطني الكبير"، الذي يحتفل فيه الشعب الفلسطيني بتحرير أسرى كان قد تم الحكم عليهم بأحكام عالية ومؤبدات من قبل الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى التطاول على عدد من أهالي الأسرى المفرج عنهم.

كما نوه القيادي في حماس إلى أن الحركة تهنئ الأسرى المحررين في الدفعة الثانية لصفقة "طوفان الأحرار"، التي تمت ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، معتبرًا أن هذا التحرير يُعد انتصارًا جديدًا لإرادة الشعب الفلسطيني.

وأكّد شديد أن هذه السلوكيات لن تغيّر من رمزية المشهد الوطني، مشددًا على أن الأسرى تحرروا بفضل جهود أهل غزة ومقاومتها، داعيًا كافة الأطياف الوطنية إلى استقبال الأسرى المحررين بشكل يليق بتضحياتهم