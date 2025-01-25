200 أسير فلسطيني ينتزعون حريتهم ضمن المرحلة الثانية لاتفاق وقف إطلاق النار

أفرج الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، عن 200 أسير فلسطيني ضمن الدفعة الثانية من عملية تبادل الأسرى، وذلك في إطار اتفاق وقف إطلاق النار. ووفقاً لهيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، تضم الدفعة أسرى من ذوي الأحكام العالية والمؤبدات.

ووصلت ثلاث حافلات تحمل الأسرى المفرج عنهم إلى مدينة رام الله، حيث كان في استقبالهم حشود جماهيرية كبيرة. من بين الأسرى الذين تم الإفراج عنهم، الأسير محمد العارضة، أحد أبطال عملية "نفق الحرية"، إضافة إلى الأسير إياد جرادات، وعميد أسرى جنين رائد السعدي الذي أمضى 36 عامًا في سجون الاحتلال.

وفي نفس الوقت، وصلت 16 من الأسرى المفرج عنهم إلى مستشفى غزة الأوروبي في مدينة خان يونس، حيث كانت هناك احتفالات شعبية ترحب بعودتهم، مع هتافات تدعم المقاومة.

كما تم نقل عدد من الأسرى المبعدين إلى الخارج عبر معبر رفح، حيث توجه 70 أسيرًا إلى مصر بعد الإفراج عنهم من السجون الإسرائيلية.

وفي حديث لهم، وجه الأسرى المفرج عنهم تحياتهم لأهالي غزة والمقاومة الفلسطينية، معبرين عن شكرهم لما قدمته غزة من تضحيات كبيرة لتحقيق هذه الحرية.