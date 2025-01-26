مكتب إعلام الأسرى يستنكر اعتداء الاحتلال على الأسرى المحررين

استنكر مكتب إعلام الأسرى في حركة حماس، السبت، اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلى الأسرى المحررين حتى اللحظات الأخيرة من اعتقالهم، وخاصة المبعدين منهم.

وأوضح المكتب، أن "الاعتداءات تأتي ضمن سياسة الاحتلال الممنهجة ضد الأسرى، وغيظه من المشاهد البطولية التي سطرتها المقاومة في معركة "طوفان الأقصى" والإنجاز الذي تحقق عبر صفقة تبادل الأسرى المشرفة".

وشدد على أن صفقة "طوفان الأحرار" التي نجحت في تحرير ٢٠٠ أسير من أصحاب المؤبدات والأحكام العالية، دليل على أنّ المقاومة كسرت هيبة الاحتلال وأجبرته على الرضوخ لإرادة الفلسطينيين الصلبة.