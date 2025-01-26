لكي يتعرف على بناته بعد سنوات من الغياب.. هكذا خططت زوجة المحرر رائف!

في عام 2004، كان رائف الفرا في طريقه إلى حاجز "محفوظة"، الذي يفصل بين وسط قطاع غزة وجنوبه، حيث تم القبض عليه من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي. في تلك اللحظة، شكّ الجنود في هويته بسبب تشابه ملامحه مع شقيقه "الأبكم"، فحاول رائف التمويه بتقمص شخصية شقيقه لتجنب الاعتقال. لكن القدر كان له رأي آخر، فقد تم التعرف عليه من قبل أحد العملاء على الحاجز، ليُعتقل ويُحكم عليه لاحقًا بست مؤبدات.

اتهمه الاحتلال بالمسؤولية المباشرة عن تفجير الحاجز الذي أُلقي القبض عليه فيه، إضافة إلى عمليات أخرى أسفرت عن مقتل ستة من جنود الاحتلال. في صيف 2005، نطق القضاء الإسرائيلي بحكمه، وكان رائف في تلك اللحظة يقف أمام المحكمة، حيث صرخ في وجه القضاة وقال: "صحيح أنكم تحكمون علي بمؤبدات، لكنني المنتصر. أنتم من ترحلون الآن". تلك الكلمات لم تزد حكمه سوى عشرين عامًا أخرى، كعقاب على رفضه الخضوع.

خلال سنوات الاعتقال، ترك رائف وراءه زوجته الشابة البالغة من العمر 24 عامًا وأربع بنات صغيرات: ندى، مريم، رنا، ومنى، إضافة إلى ابنه رامز نمر. كان أكبر بناته ندى في سن التاسعة من عمرها، وأصغرهن كان يفصل بينهن عامًا واحدًا. مرت السنوات، وكبرت البنات وتزوجن، حتى أصبح الرجل الذي ترك أطفاله في صغرهم، جدًّا لأحفادهم.

كانت زوجته، أم رامز، تعيش في قلق دائم، تخبره كل مرة عن زيجات بناتها الجديدة، فتقول له: "زوجتهم بدموع عيوني وحرقة قلبي على غيابك". في عام 2012، كان اسم رائف مدرجًا في صفقة وفاء الأحرار، لكن لم تتحقق آمال العائلة في ذلك الوقت. استمر الاحتلال في رفض السماح لأي من أبنائه بزيارته، وظل حرمهم من اللقاء به لسنوات طويلة.

لكن بعد معركة "طوفان الأحرار"، بدأت أنوار الأمل تشرق في قلوب الأم وبناتها. جاء الخبر السار الذي لم يتوقعوه: تم إدراج رائف ضمن صفقة تبادل الأسرى، وكان موعد اللقاء قد اقترب.

قبل اللقاء المنتظر، اجتمعت البنات مع أمهنّ وقررن أن يعرف كل واحدة منهن اسمها عند مناداة والدها، حتى لا يسببوا له إحراجًا أمام الكاميرات. قالت منى، الابنة الكبرى: "أنا منى يا بابا"، مؤكدة أنها لا تعرف كيف سيعرف والدها شكلها بعد كل هذه السنوات، وكيف تبدلت ملامحها. مضت ليلتها بلا نوم، وكانت جميع أفكارها تتوجه إلى اللقاء المنتظر مع والدها.

عندما جاء اللقاء، كانت اللحظة مليئة بالعواطف. عانقت منى والدها طويلاً وقالت: "عرفتني يا بابا؟"، فأجابها رائف من خلال دموعه: "أنت روح الروح يا بابا"، ثم بدأ يعانق بقية أخواتها في مشهد لا يوصف من الفرح والحزن المختلط.

في صباح اليوم التالي، توجه رائف مباشرة إلى قبر والدته، التي توفيت قبل عامين دون أن يتمكن من وداعها، في خطوة رمزية ليتذكرها في لحظة فراق أخرى. وعاش رائف ليلته في غرفة صغيرة داخل منزله، الذي دمره الاحتلال بشكل شبه كامل خلال الحرب. ورغم كل ما مر به، فقد قرر أن يعيد بناء حياته، قائلاً: "كما بنينا الأوطان من أجسادنا، سنعيد سيرتها الأولى".

هذه القصة هي قصة صمود وعزم، قصة رجل لم ينهكه الأسر، ولم تضعف إرادته أمام قسوة الاحتلال، بل على العكس، كانت لحظة لقاءه ببناته هي نقطة انطلاق جديدة في رحلة بناء الأمل.