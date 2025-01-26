الاحتلال يواصل خروقاته.. شهيد و5 إصابات في رفح والنصيرات

استشهد مواطن، وأصيب آخرون، يوم الأحد، برصاص الاحتلال الإسرائيلي في رفح ومخيم النصيرات في قطاع غزة.

وأفاد مراسل وكالة "صفا"، باستشهاد مواطن بنيران جيش الاحتلال قرب ميدان الشهداء وسط مدينة رفح جنوبي القطاع.

وذكر أن آليات إسرائيلية نفذت عمليات هدم في محيط السوق المركزي في مخيم الشابورة وسط مدينة رفح.

وفي وسط القطاع، أفاد مستشفى العودة بوصول خمس إصابات، أحدهم طفل، من منطقة تبة النويري غربي مخيم النصيرات، جراء إطلاق الاحتلال النار تجاه تجمعات للمواطنين الذين ينتظرون العودة لمنطقة شمال القطاع.

ويتجمع آلاف النازحين على شارع صلاح الدين وسط القطاع بانتظار العودة إلى محافظتي غزة والشمال.

ويواصل الاحتلال خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي دخل حيز التنفيذ الأحد الماضي، من خلال الاستهداف المباشر للمواطنين، مما أدى لاستشهاد وإصابة العشرات منهم، خلال الأيام الماضية.

وكالة صفا