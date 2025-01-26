المحررون الأردنيون للرسالة: نشكر غزة الوفيّة على استقبال المحرر اللوزي

عبرّت لجنة الأسرى والمحررين الأردنيين؛ عن فخرها واعتزازها بالإفراج عن الأسير البطل ثائر اللوزي؛ الذي أبعده الاحتلال عن وطنه الأردن لقطاع غزة.

وقال فادي فرح، مقرر لجنة الأسرى والمحررين الأردنيين، نتقدم بأصدق التهاني والتبريكات للأسير الأردني المحرر ثائر اللوزي وذويه، بمناسبة الإفراج عنه ضمن صفقة "طوفان الأحرار، ونتمنى من الله عز وجل أن يعيده إلى أهله وأطفاله ووطنا سالماً، وأن يجمع شمله مع أحبته بعد غياب طويل".

وتوجه بالشكر والتحية للمقاومة الفلسطينية ولأهلنا الصامدين في غزة، الذين كان لهم دور كبير في استقبال الأسرى المحررين بحفاوة وتكريم، رغم الألم والمعاناة التي يعيشونها.

وأكدّ أنّ هذه المناسبة تذكرنا بضرورة مواصلة الجهود لدعم قضية الأسرى والمحررين، والعمل على إطلاق سراح كل من لا يزال خلف القضبان، حتى يعودوا إلى أحضان أسرهم ووطنهم.

قال محمود شقيق الأسير الأردني المحرر ثائر اللوزي، إن الاحتلال رفض ترحيله لوطنه الأردن؛ وأبعد لغزة.

واكتفى محمود بالقول: "ذهب نحو أهله الأوفياء؛ ونتمنى أن يعود للأردن".

وكانت عائلة الأسير عمار الحويطات؛ قد أصدرت بيانا طالبت فيه الأردن السماح بعودة عمار؛ بعدما رفضت الحكومة استقباله.