البرغوثي: تصريحات ترامب حول تهجير سكان غزة مرفوضة جملة وتفصيلاً

أدان د. مصطفى البرغوثي، الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي اقترح فيها نقل سكان قطاع غزة إلى الأردن ومصر ودول أخرى، ووصفها بأنها "مرفوضة جملة وتفصيلاً".

وأكد البرغوثي أن الشعب الفلسطيني متمسك بحقه في البقاء على أرضه، ولن يسمح بتكرار مأساة النكبة عام 1948.

وأشار البرغوثي لـ"الرسالة نت"، إلى أن ما فشل الاحتلال الإسرائيلي في تحقيقه عبر القصف الإجرامي والإبادة الجماعية في غزة، لن يتم تنفيذه عبر الضغوط السياسية. وقال: "الشعب الفلسطيني تعلم من نكبة عام 1948 أن الصمود على أرضه هو شرط بقائه، ولن يُخدع مرة أخرى".

وأكد البرغوثي أن أي محاولة لتهجير الفلسطينيين من غزة أو الضفة الغربية ستواجه مقاومة شديدة، مشدداً على أن "مؤامرة التطهير العرقي لن تمر". ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في حماية الشعب الفلسطيني ومنع أي محاولات لتهجيره قسراً.

جاءت تصريحات ترامب في سياق حديثه عن خطة لتهجير سكان غزة إلى دول مجاورة، واصفاً القطاع بأنه "مكان مدمر" يحتاج إلى "تطهير". وقد أثارت هذه التصريحات غضباً واسعاً في الأوساط الفلسطينية والعربية، حيث اعتُبرت استمراراً لسياسات التهجير القسري التي تعرض لها الفلسطينيون منذ عقود.

وشددّ على أن الشعب الفلسطيني لن يتنازل عن حقه في العيش على أرضه، وأن أي محاولات لتهجيره ستزيد من إصراره على الصمود والبقاء. ودعا إلى تضامن دولي حقيقي لوقف هذه الخطط التي تهدد مستقبل الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة.

يُذكر أن تصريحات ترامب قد أثارت جدلاً واسعاً على المستوى الدولي، حيث رفضتها مصر والأردن بشكل قاطع، بينما رحب بها بعض المسؤولين الإسرائيليين، مما يعكس انقساماً واضحاً في المواقف تجاه القضية الفلسطينية.