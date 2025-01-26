حماس: نتابع مع الوسطاء عودة النازحين للشمال

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الأحد، إنها تتابع مع الوسطاء منع الاحتلال عودة النازحين من الجنوب إلى الشمال، مشيرة إلى أنه "يمثل مخالفة وخرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار".

وأضافت "حماس" في بيان تلقته "الرسالة نت"، أن "الاحتلال يتلكأ بذريعة الأسيرة أربيل يهود، بالرغم من أن الحركة أبلغت الوسطاء أنها على قيد الحياة، وأعطت كل الضمانات اللازمة للإفراج عنها".

وحمّلت الحركة الاحتلال مسؤولية التعطيل في تنفيذ الاتفاق، مؤكدة أنها تتابع مع الوسطاء بكل مسؤولية التوصل إلى حل يفضي إلى عودة النازحين، وفق البيان.

وفي وقت سابق اليوم، قال المتحدث باسم حركة "حماس" حازم قاسم، إن الاحتلال الإسرائيلي يمنع عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة، في خرق واضح لاتفاق وقف إطلاق النار.

وطالب "قاسم" ، الوسطاء بالضغط على الاحتلال وإجباره على السماح بعودة النازحين، لافتاً إلى وجود اتصالات مباشرة مع الوسطاء لإيجاد حل وفتح محور نتساريم.

ويحتشد آلاف النازحين في منطقة تبة النويري منذ أمس السبت، بانتظار السماح لهم بالعبور والعودة إلى شمال قطاع غزة، بينما استشهد شاب وأصيب 8 آخرين حتى اللحظة.

وأجبرت حرب الإبادة الإسرائيلية مليونين من مواطني قطاع غزة البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون فلسطيني، على النزوح في أوضاع مأساوية مع شح شديد متعمد في الغذاء والماء والدواء.