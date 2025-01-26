اتحاد الكرة الفلسطيني يختتم مبادرة تدريب أطفال غزة النازحين

اختتم الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، مبادرة تدريب الأطفال النازحين في مواصي خان يونس، والتي استمرت لثمانية أشهر بإشراف المدرب الكابتن مؤيد أبو عفش.

وانطلقت المبادرة بمشاركة أكثر من 80 طفلاً من النازحين الذين تجمعوا من كافة مناطق غزة بعد نزوح عائلاتهم القسري بسبب القصف الإسرائيلي الذي طال كافة مناحي الحياة، والحركة الرياضية بشكل خاص بعد تدمير الملاعب والأندية والأكاديميات الرياضية.

وفقدت الأسرة الرياضية خيرة أبنائها من اللاعبين والمدربين، حيث استشهد أكثر من 724 شهيدا رياضيا وكشفيا، 382 منهم من لاعبي كرة القدم، بينهم 95 طفلا.

وقدم المدرب أبو عفش شكره لرئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، على دعمه مبادرة التدريب، وحرصه الدائم على متابعة التدريبات وتوفير الملابس الرياضية لإنجاح المبادرة.

وأضاف أبو عفش أنه على الرغم من التحديات والصعوبات التي واجهت المبادرة، إلا أن إصرار الأطفال كان أحد أسباب نجاحها في ظل ما عانوه من ويلات الحرب وفقدان أقرانهم وتدمير منازلهم.

وأكد أن المبادرة شكلت حاضنة تربوية ورياضية واجتماعية للأطفال، وأيضا لتكريس كرة القدم من أجل التفريغ النفسي وإكسابهم مهارات وتغيير قناعات وقيم وسلوكيات سلبية كانت قد تنامت لديهم من آثار وبشاعة الحرب.

ويسعى اتحاد الكرة إلى إطلاق مبادرات تدريب الأطفال في قطاع غزة، والتي ستشكل ركيزة لاستعادة النشاط الرياضي في المحافظات الجنوبية.