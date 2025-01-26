(لجنة المتابعة) تدعو لعقد اجتماع وطني عاجل للتوافق حول سبل إفشال مخطط التهجير

استنكرت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية، التصريحات التي صدرت عن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، والتي تكشف عن حجم المؤامرة التي تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني كجزء مستكمل لخطة اليمين الإسرائيلي المتطرف.

وأكدت لجنة المتابعة في تصريح صحفي وصل"الرسالة نت"، يوم الأحد، أن هذه التصريحات تستدعي وحدة الموقف الفلسطيني وسرعة العمل على إنجاز الوحدة، وبناء استراتيجية وطنية والتواصل مع الأشقاء في الدول العربية والإسلامية، ووضع خطة شاملة لمواجهة وإفشال هذه المخطط الخطير.

ودعت لجنة المتابعة إلى عقد اجتماع وطني عاجل للتوافق حول سبل إفشال مخطط التهجير الذي أسقطه شعبنا بصموده وثباته فوق أرضه، رغم الإبادة والتدمير الهائل الذي مارسه جيش الاحتلال المجرم.

ووجهت لجنة المتابعة نداء عاجلاً للأشقاء العرب، وفي مقدمتهم مصر ودول مجلس التعاون الخليجي والدول الإسلامية، بضرورة البدء في مشاريع إعمار غزة كخطوة مهمة وضرورية على طريق إنهاء مخطط التهجير.