مصدر بـ(الجهاد): انفراجة الليلة بشأن الأسيرة أربيل يهود

كشف مصدر مسؤول في حركة الجهاد الإسلامي، مساء اليوم الأحد، عن توقعات بانفراجة الليلة بشأن الأسيرة الإسرائيلية أربيل يهود، التي أصبح مصير عودة النازحين من جنوب قطاع غزة إلى شماله مرهونًا بالإفراج عنها.

وأضاف المصدر في تصريحاتٍ إعلامية ، أن هناك مساعٍ حثيثة من الوسطاء لحل الأزمة، مشيرًا إلى أن تلك الجهود قد تؤدي إلى إيجاد حل سريع للقضية، مع احتمالية إطلاق سراح الأسيرة قبل يوم السبت.

في إطار ذلك، أصدرت ألوية الناصر صلاح الدين تصريحًا أكدت فيه أن الأسيرة أربيل يهود تم أسرها من مجموعة مشتركة من ألوية الناصر وسرايا القدس في السابع من أكتوبر2023.

وأوضحت "ألوية الناصر" أن تسليمها سيتم وفقًا للاتفاقات التي يتم التوصل إليها بين قيادة الوفد المفاوض والوسطاء، في وقت تشهد فيه الساحة لقاءات مكوكية بغية الوصول إلى اتفاق حاسم بشأن مصيرها.

وكان من المقرر أن يعود النازحون من جنوب قطاع غزة إلى شماله اليوم الأحد، مُشاة عبر شارع الرشيد – البحر، بينما يُسمح للمركبات بالعبور على شارع صلاح الدين ذهاباً فقط، وفقًا لاتفاق إطلاق النار بين فصائل المقاومة و "إسرائيل".

ولا زال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يماطل في فتح طريق العودة للنازحين، رابطًا عودتهم بالإفراج عن الأسيرة أربيل يهود، التي تعود معوقات الإفراج عنها إلى "ظروف أمنية"، وفق المقاومة الفلسطينية.

من جانبها، أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أنها تتابع مع الوسطاء منع الاحتلال الإسرائيلي عودة النازحين، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يُعد مخالفة وخرقًا لاتفاق وقف إطلاق النار.

نقلا عن فلسطين اليوم