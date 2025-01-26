حماس: نعبر عن وقوفنا إلى جانب لبنان شعبًا وجيشًا ومقاومة في مواجهة الاحتلال

وجّهت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، التحية والتقدير إلى الشعب اللبناني الشقيق وخصوصاً قوافل العائدين إلى القرى الجنوبيّة، التي ما زالت ترزح تحت الاحتلال الإسرائيلي رغم انتهاء مهلة الستين يومًا لانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة فجر اليوم الأحد، حسب اتفاق وقف النار.

وقالت حماس في تصريح صحفي وصل "الرسالة نت"، يوم الأحد، "لقد سطر أهالي الجنوب اللبناني ملحمة بطولية باقتحام حواجز جيش الاحتلال وتحرير أرضهم والعودة إليها رغم أنف الاحتلال".

وأضافت: "قدم أهالي لبنان عشرات الشهداء والجرحى منذ صباح اليوم، مؤكدين تمسكهم بأرضهم وقراهم وممتلكاتهم ومنازلهم التي لن يتخلوا عنها أبداً ولن يسمحوا لقوات الاحتلال البقاء في أرضهم بحجج وذرائع واهية، تعبر عن أطماع العدو بأرض الجنوب اللبناني ومياهه".

وأعربت حماس عن تضامنها ووقوفها إلى جانب لبنان شعباً وجيشاً ومقاومة في مواجهة العدوان الإسرائيلي الغاشم، مدينة الاعتداء الإسرائيلي على أبناء الجنوب اللبناني المدنيين العائدين إلى قراهم الحدودية.

وطالبت المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية بضرورة التحرك العاجل لحماية الشعب اللبناني الشقيق، وإجبار قوات الاحتلال الإسرائيلي على الانسحاب فوراً من الجنوب تنفيذاً لاتفاق وقف إطلاق النار وخصوصاً القرار الدولي 1701.

وقدمت حماس العزاء لذوي الشهداء الأبطال، وتمنت الشفاء العاجل للجرحى والمصابين، مؤكدة دعمها الكامل لسيادة لبنان وأمنه واستقراره وسلامة شعبه وأراضيه.