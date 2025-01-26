مركز حقوقي: 83 من عمداء الأسرى حُرروا بالدفعة الثانية من (طوفان الأحرار)

قال مركز "فلسطين لدراسات الأسرى" الحقوقي، إن 83 أسيراً من "عمداء الأسرى" حُرّروا أمس السبت ضمن الدفعة الثانية من المرحلة الأولى بـصفقة "طوفان الأحرار"؛ والتي شملت 200 معتقل من ذوي المحكوميات العالية والمؤبدات.

ونوه المركز الحقوقي، في بيان صحفي تلقته "الرسالة نت" اليوم الأحد، إلى أن عدد عمداء الأسرى في سجون الاحتلال (وهم الذين أمضوا ما يزيد عن 20 عاماً في الأسر بشكل متواصل)، وصلت قبل إتمام الصفقة إلى 544 أسيراً، تبقى منهم 461 أسيراً.

وأردف: "من المتوقع أن يتحرر عدد كبير من عمداء الأسرى خلال الدفعات أو المراحل القادمة للصفقة، حيث تضع المقاومة أسماء هؤلاء الأسرى كأولوية للإفراج عنهم في طوفان الأحرار".

وأوضح مدير المركز، الباحث رياض الأشقر، أن جميع عمداء الأسرى الذين تحرروا كانوا يقضون أحكامًا بالسجن المؤبد مدى الحياة وأقلهم أمضى 20 عاماً بشكل متواصل.

وبيّن "الأشقر"، أن من بين المحررين 3 أسرى، من بين المحررين بـ "طوفان الأحرار"، معتقلون منذ ما قبل انتفاضة الأقصى عام 2000 ومحكومين بالسجن المؤبد. بالإضافة لعميد الأسرى محمد الطوس؛ "وهو معتقل منذ العام 1985 وأمضى 4 عقود متواصلة داخل الأسر".

وأفاد بأن الدفعة الثانية من "طوفان الأحرار"؛ السبت 25 يناير الجاري، شملت 121 أسيراً من المحكومين بالمؤبد؛ بينهم 83 أسيرًا معتقلين منذ ما قبل يناير 2005، بينما 38 أسيراً من المحكومين بالمؤبد واعتقلوا ما بين الأعوام 2006-2019.

ولفت "مركز فلسطين" النظر إلى أن الفتى علي عبد الناصر محاميد، من أم الفحم بالداخل المحتل، أفرج عنه أمس السبت، وكان اعتقل في نوفمبر 2023 ووجهت له تهمة تنفيذ عملية قتل جندي إسرائيلي.

ووصف الباحث رياض الأشقر، طوفان الأحرار بـ "الإنجاز التاريخي"، والذي تُسجله المقاومة الفلسطينية رغم الألم والفقد والتهجير بتحرر الأسرى الذين أمضوا عشرات السنين داخل سجون الاحتلال

واعتبر مظاهر الاستقبال الحاشدة والاحتضان الشعبي والرسمي للمحررين "فشل للاحتلال الذي حاول أن يربط ثمن هذه المشاهد بالدمار الذي جرى في قطاع غزة، وهدد الأهالي بعدم إقامة احتفالات بالإفراج عن أبنائهم".

وطالب، المقاومة الفلسطينية بالتمسك بخيار "تبييض السجون" من كافة الأسرى القدامى والمحكومين بالمؤبد وأصحاب المحكوميات العالية. مؤكدًا: "لا أمل لهؤلاء الأسرى في الحرية سوى بصفقة تبادل مشرفة".

والسبت، أفرجت سلطات الاحتلال عن الدفعة الثانية من الأسرى الفلسطينيين أصحاب المؤبدات والأحكام العالية من سجني "عوفر" و"النقب"، في صفقة "طوفان الأحرار".

وشملت الدفعة الثانية 200 أسيرٍ فلسطيني، من بينهم 121 أسيراً من المحكومين بالسجن المؤبد ومدى الحياة، و79 أسيراً من ذوي الأحكام العالية.

وجاء هذا الاتفاق مقابل إفراج "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" عن أربع مجندات إسرائيليات، والذي جرى في ميدان فلسطين وسط مدينة غزة، ظهر السبت، وسط حشود غفيرة من أهالي القطاع.