الإعلامي الحكومي يُحذر من غدر الاحتلال بالنازحين

حذر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، من "غدر" قوات الاحتلال الإسرائيلي بالمدنيين الفلسطينيين بما يتعلق بموعد عودة النازحين إلى غزة والشمال. داعيًا المواطنين للتحلي بالمسؤولية والانضباط.

وقال "المكتب الحكومي" في بيان صحفي تلقته "الرسالة نت" اليوم الأحد، إن المعلومات الخاصة بعودة النازحين يجب أن تُؤخذ فقط من المصادر الرسمية، التي تعمل على متابعة الأوضاع ميدانياً وضمان سلامة المواطنين منذ أيام وساعات طويلة.

وطالب بـ "التحلي بروح المسؤولية وأقصى درجات الحيطة والحذر والانضباط، وعدم الانجرار خلف أي معلومات غير رسمية قد تُشكّل خطراً على حياة الناس".

وأكد أن الأجهزة الحكومية المختصة في قطاع غزة تتابع عن كثب ترتيب عودة النازحين وضمان سلامتهم وسلامة الطرق والممرات المخصصة لهم.

وجدد التأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب من الجميع التحلي بالصبر والالتزام بالتوجيهات الصادرة عن الجهات المختصة، حفاظاً على الأرواح وسلامة المواطنين.