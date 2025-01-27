الخارجية القطرية تعلن عود النازحين لشمال غزة صباح الاثنين

أعلنت وزارة الخارجية القطرية، مساء الأحد، في بيان رسمي انتهاء أزمة الأسيرة المجندة أربيل يهود التي اختلقها الاحتلال الإسرائيلي وتسببت في منع عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة، حسب اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال المتحدث باسم الخارجية ماجد الأنصاري، أنه "تم التوصل إلى تفاهم بين الطرفين يقضي بأن تقوم حركة حماس بتسليم المجندة أربيل شارون واثنان من الأسرى قبل يوم الجمعة القادم كما ستقوم حماس بتسليم ٣ أسرى إضافيين يوم السبت وفقاً للاتفاق".

وتابع الأنصاري "‏وفي المقابل، ستسمح السلطات الإسرائيلية، ابتداءً من صباح الاثنين، بعودة النازحين إلى شمال غزة، كما ستسلم قائمة بأسماء ٤٠٠ شخص ممن تم اعتقالهم منذ السابع من أكتوبر ٢٠٢٣ كل يوم أحد في المرحلة الأولى".

من جانبها، قالت حركة حماس، في بيان، إنها سلمت الوسطاء مساء الأحد 26 يناير المعلومات المطلوبة عن قائمة الأسرى الذين سيتم إطلاق سراحهم طوال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وصفقة تبادل الأسرى، وذلك وفق ما نص عليه الاتفاق.