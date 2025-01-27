حماس تُثمن موقف مصر والأردن الرافض للتهجير

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إنها تُثمن "الموقف الأصيل" لـجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، الرافض لتهجير شعبنا الفلسطيني أو تشجيع نقله أو اقتلاعه من أرضه تحت أية ذريعةٍ أو مبرر.

ودعت حركة "حماس" في تصريح صحفي لها تلقته "الرسالة نت" اليوم الأحد، جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي إلى التأكيد على رفضهما القاطع لكافة أشكال التهجير لشعبنا الفلسطيني.

وطالبت، بدعم حقوق الشعب الفلسطيني الوطنية في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس. مُجددة التأكيد على تمسّك شعبنا (الفلسطيني) بأرضه ورفض النزوح والترحيل.

وفي وقت سابق اليوم، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إنه يتعين على الأردن ومصر استقبال المزيد من الفلسطينيين من غزة، بعد أن تسببت الحرب الإسرائيلية على القطاع في أزمة إنسانية.

وكانت واشنطن قد أكدت العام الماضي أنها تعارض النزوح القسري للفلسطينيين، وعلى مدى أشهر أثارت منظمات حقوقية ووكالات إنسانية مخاوف بشأن الوضع في غزة بعد أن تسببت الحرب في نزوح سكان القطاع بأكملهم تقريباً وأدت إلى أزمة غذائية.