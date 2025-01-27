حماس: عودة النازحين انتصار لشعبنا وفشل لمخططات التهجير

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم الإثنين، إن عودة النازحين لشمال قطاع غزة هو انتصار للشعب الفلسطيني وإعلان فشل وهزيمة الاحتلال ومخططات التهجير.

وأضافت حركة "حماس" في بيان تلقته "الرسالة نت"، أن "مشاهد عودة الحشود الجماهيرية لشعبنا إلى مناطقهم التي أجبروا على النزوح منها رغم بيوتهم المدمّرة، تؤكّد عظمة شعبنا ورسوخه في أرضه، رغم عمق الألم والمأساة".

وتابعت: "هذه المشاهد المُفعمة بفرح العودة وحبّ الأرض والتشبّث بها هي رسالة لكلّ المُراهنين على كسر إرادة شعبنا وتهجيره من أرضه".

وأكدت حركة "حماس" أنَّ عودة النازحين إلى بيوتهم يُثبت مجدَّداً فشل الاحتلال في تحقيق أهدافه العدوانية في تهجير الشعب الفلسطيني وكسر إرادة الصمود لديه.

وتابعت: "نقف مع شعبنا العظيم في هذه اللحظة التاريخية، وندعو إلى تكثيف وصول كلّ المساعدات والمواد الإغاثية إلى كامل مناطق قطاع غزَّة".

توافد آلاف الفلسطينيين النازحين وسط وجنوب قطاع غزة، صباح اليوم الإثنين، في مشهد مهيب عبر شارعي الرشيد وصلاح الدين، للعودة إلى شمال القطاع بعد عامٍ وأربعة أشهر من النزوح القسري.

وأعلنت وزارة الخارجية القطرية منتصف الليلة، عن السماح للنازحين في مناطق وسط وجنوب قطاع غزة بالعودة إلى ديارهم شمالاً بدءاً من الساعة السابعة من صباح اليوم للمشاة عبر شارع الرشيد غرباً، والساعة التاسعة صباحاً للمركبات من شارع صلاح الدين.

وسار النازحون مشياً انطلاقاً مُكبِّرين من منطقة "تبة النويري" غرب مدينة النصيرات، مروراً بمحور نتساريم، بعد انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي منه.