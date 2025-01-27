ماذا قال الاحتلال عن عودة النازحين لشمال غزة؟

تزامنًا مع مشاهد زحف عشرات آلاف النازحين لشمال قطاع غزة، صباح اليوم الإثنين، شهد الاحتلال بانتصار حركة المقاومة الإسلامية "حماس" "بتحقيق ما تريد".

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي: "باختصار، حماس حققت هذا الصباح ما تريد واستعادت السيطرة الكاملة على شمال القطاع".

وأشارت إذاعة الاحتلال إلى أن شمال القطاع سيعود ليكون مكتظًا بالسكان بأكثر من مليون ونصف شخص، مشيرة إلى أن هذا سيصعب على "إسرائيل" العودة للقتال في شمال القطاع إذا أرادت ذلك بعد المرحلة الأولى من الاتفاق".

وتابعت: "العودة للقتال داخل منطقة مكتظة بالسكان مثل مدينة غزة ستكون مهمة شبه مستحيلة".

في حين قال الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير: إن "إعادة فتح طريق نتساريم هذا الصباح وإدخال عشرات الآلاف من سكان غزة إلى شمال القطاع هي صور انتصار لحماس وجزء إضافي ومهين من الصفقة".

وتابع: "هكذا يبدو الاستسلام المطلق، جنودنا لم يضحوا بحياتهم من أجل السماح بظهور هذه الصور".

وتوافد آلاف الفلسطينيين النازحين وسط وجنوب قطاع غزة، صباح اليوم الإثنين، في مشهد مهيب عبر شارعي الرشيد وصلاح الدين، للعودة إلى شمال القطاع بعد عامٍ وأربعة أشهر من النزوح القسري.

وسار النازحون مشياً على الأقدام انطلاقاً مُكبِّرين من منطقة "تبة النويري" غرب مدينة النصيرات، مروراً بمحور نتساريم، بعد انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي منه.

وقالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم الإثنين، إن عودة النازحين لشمال قطاع غزة هو انتصار للشعب الفلسطيني وإعلان فشل وهزيمة الاحتلال ومخططات التهجير.

وأضافت حركة "حماس" في بيان لها، أن "مشاهد عودة الحشود الجماهيرية لشعبنا إلى مناطقهم التي أجبروا على النزوح منها رغم بيوتهم المدمّرة، تؤكّد عظمة شعبنا ورسوخه في أرضه، رغم عمق الألم والمأساة".