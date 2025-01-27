وزارة الصحة: نقاط إسعافية على طول طريق عودة النازحين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، صباح اليوم الإثنين، عن توزيع النقاط الطبية الإسعافية على طول طريق عودة النازحين، بالتعاون مع اللجنة الوطنية العليا للإسعاف.

وقالت وزارة الصحة في تصريح تابعته "الرسالة نت"، إن هذا الإجراء يأتي في إطار جهود الوزارة لضمان تقديم الرعاية الصحية العاجلة للمواطنين الذين يعودون إلى مناطقهم.

ودعت الوزارة جميع المواطنين إلى الالتزام بتعليمات الفرق الطبية والتوجه إلى النقاط الإسعافية عند الحاجة.

وأرفقت وزارة الصحة أماكن توزيع النقاط الإسعافية على طول طريق عودة النازحين، وهي كالتالي:





وتوافد آلاف الفلسطينيين النازحين وسط وجنوب قطاع غزة، صباح اليوم الإثنين، في مشهد مهيب عبر شارعي الرشيد وصلاح الدين، للعودة إلى شمال القطاع بعد عامٍ وأربعة أشهر من النزوح القسري.

وسار النازحون مشياً على الأقدام انطلاقاً مُكبِّرين من منطقة "تبة النويري" غرب مدينة النصيرات، مروراً بمحور نتساريم، بعد انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي منه.