أكثر من 5 آلاف موظف حكومي يعملون لتسهيل عودة النازحين

قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم الإثنين، إن الشعب الفلسطيني في محافظتي غزة والشمال بحاجة إلى 135,000 خيمة وكرفان الآن وبشكل فوري وعاجل.

وأوضح المكتب الإعلامي، في تصريح تلقته "الرسالة نت" أن نسبة الدمار الذي نفذه جيش الاحتلال "الإسرائيلي" بالمحافظتين أكثر من 90%.

وطالب المكتب الإعلمي في بيانه، المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والأممية والدول العربية إلى فتح المعابر وإدخال المستلزمات الأساسية لإيواء شعبنا الفلسطيني الكريم.

ومنذ الساعة السابعة من صباح اليوم، زحف مئات آلاف النازحين العائدين لشمال قطاع غزة، بعد إعلان التوصل لتفاهمات بين المقاومة والاحتلال الإسرائيلي، انسحب الاحتلال على إثرها من محور نتساريم وبدأ النازحون بالعودة لأماكن سكنهم في محافظتي غزة والشمال.