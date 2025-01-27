حماس: معركة الطوفان عمّقت الارتباط بـ (الأقصى)

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن ذكرى الإسراء والمعراج هذا العام "تأتي ونحن نعيش أجواء مُفعمة بالإنجاز الكبير لصمود شعبنا الأسطوري وبسالة مقاومتنا، في معركة طوفان الأقصى، على مدار أكثر من خمسة عشر شهراً".

وأكدت حركة "حماس" في بيان لها بمناسبة ذكرى "الإسراء والمعراج" وتلقته "الرسالة نت" اليوم الاثنين: "سيمضي شعبنا ملتحماً مع مقاومته متمسكاً بوحدته الوطنية ونضاله المشروع، مدافعاً عن المسجد الأقصى المبارك مهما كانت التضحيات".

وأوضحت: "تكلّل الإنجاز بوقف العدوان، وتحرير قوافل أسرانا الميامين وأسيراتنا الماجدات من سجون العدو، وعودة النازحين إلى بيوتهم".

وتابعت: "كان المسجد الأقصى في قلب هذه المعركة البطولية، في تأكيدٍ على أنَّه عنوانُ الصراع مع العدو، وتجسيدٍ لارتباط شعبنا بالقدس والأقصى ارتباطاً أزلياً، حبّاً لقبلة المسلمين الأولى، ودفاعاً عن مسرى النبيّ صلّى الله عليه وسلّم".

وأكمل بيان "حماس: "لتبقى مدينة القدس كما كانت عاصمة أبدية لفلسطين، وليبقى المسجد الأقصى المبارك كما كان وقفاً إسلامياً خالصاً لا يقبل التقسيم".

وأردف: "إنَّ ذكرى الإسراء والمعراج هي مناسبة متجدّدة كلّ عام، لتذكير شعبنا وأمتنا وأحرار العالم، (..)، بواجباتها ومسؤولياتها التاريخية في الدّفاع عن القدس والأقصى، ورفض كلّ مخططات العدو فيهما".

وشددت حركة حماس على أن حكومة الاحتلال "لن تفلح" في طمس معالم القدس والأقصى وهُويتهما العربية والإسلامية، وتغيير حقائق الواقع والتاريخ؛ عبر مشاريع التقسيم والحفريات والاقتحامات الاستفزازية.

وحذرت، حكومة الاحتلال "الفاشية" من مغبّة وتداعيات استمرار تصعيد جرائمها وتنفيذ مخططاتها التي تستهدف قدسية المسجد الأقصى، وانتهاكاتها ضد مدينة القدس والمقدسيين والمرابطين.

واستدركت حماس: "نؤكّد أنَّ روح طوفان الأقصى ستبقى حيَّة ومتّقدة، تذود عن القدس والأقصى، مهما كانت التضحيات".

واستطردت: "شعبنا العظيم ومقاومتنا المظفرة في قطاع غزة صنعوا طوفاناً من المجد والصمود والعزَّة والنصرة للأقصى المبارك، ونحيّي أهلنا الثابتين في الداخل المحتل والمرابطين في عموم الضفة الغربية والقدس".

ونبهت إلى أن الفلسطينيين في القدس والداخل والضفة "شكّلوا حائطَ سدٍّ منيعٍ في التصدّي لكلّ تلك المخططات الصهيونية". مطالبة بتصعيد كلّ أشكال الصمود والمقاومة، انتصاراً للقدس وحماية ودفاعاً عن الأقصى.

ودعت "حماس"، جماهير شعبنا وأمتنا وأحرار العالم إلى مواصلة واستدامة مسيرات وفعاليات التضامن والتأييد والنصرة للقدس والمسجد الأقصى؛ تأكيداً على مشروعية نضال شعبنا وعدالة قضيته الوطنية.