شهيدان و3 إصابات بقصف (إسرائيلي) لمركبة شرقي طولكرم

استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون بجروح طفيفة ومتوسطة، اليوم الإثنين، بقصف إسرائيلي طال مركبة فلسطينية في مخيم نور شمس، شرقي مدينة طولكرم، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية وشهود العيان، إن طائرات إسرائيلية حربية، قصفت اليوم، مركبة فلسطينية مدنية داخل مخيم نور شمس للاجئين.

وصرح المتحدث باسم جيش الاحتلال، بأن "طائرة تابعة لسلاح الجو هاجمت، قبل وقت قصير منطقة طولكرم، في عملية مشتركة للجيش والشاباك".

وعن مصادر محلية، قولها إن طائرات الاحتلال الحربية اغتالت قائد كتائب القسام في مخيم طولكرم، إيهاب أبو عطيوي، جراء قصف مركبته بمخيم نور شمس.

من جانبها، قالت وزارة الصحة الفلسطينية، في تصريح مقتضب تلقته "الرسالة نت"، إن شهيدين و3 إصابات (ما بين طفيفة ومتوسطة) وصلت إلى مستشفى طولكرم الحكومي؛ جراء قصف الاحتلال لمركبة في مخيم نور شمس.

وذكرت مصادر محلية أن طائرات الاحتلال استهدفت مركبة في مخيم نور شمس، ما أدى لاشتعال النيران بها. منوهة لوجود شخصين (على الأقل) داخل المركبة؛ دون القدرة على إنقاذهم.