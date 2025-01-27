إصابة 6 مواطنين جراء انفجار مخلفات جيش الاحتلال شرقي خانيونس

أصيب 6 مواطنين مساء يوم الإثنين، إثر انفجار مخلفات حربية من جيش الاحتلال الإسرائيلي في "جراف" بمنطقة القرارة شرقي مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة. وقد تم نقل المصابين لتلقي العلاج في مستشفيات المنطقة.

يأتي هذا الحادث في وقت حساس، حيث دخلت فترة وقف إطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني 2025، بعد فترة من القتال العنيف. ويستمر هذا الوقف في مرحلته الأولى لمدة 42 يومًا، يتم خلالها التفاوض للانتقال إلى المراحل الثانية والثالثة بوساطة من مصر وقطر والولايات المتحدة.

ويذكر أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بين أكتوبر 2023 ويناير 2025، أسفر عن مقتل وإصابة أكثر من 158 ألف فلسطيني، مع وجود أكثر من 14 ألف مفقود، بالإضافة إلى دمار واسع في المنشآت والمرافق الحيوية في المنطقة.