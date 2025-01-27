عودة أكثر من 300,000 نازح إلى غزة والشمال بعد 470 يوماً من الحرب

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي اليوم عن عودة أكثر من 300,000 نازح فلسطيني من أبناء شعبنا العظيم إلى محافظات غزة والشمال بعد 470 يوماً من النزوح القسري بسبب العدوان الإسرائيلي. وعادت العائلات عبر شارعي الرشيد وصلاح الدين بعد غياب طويل دام لأكثر من عام، جراء الحرب الإبادة الجماعية التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على القطاع.

وقد أثرت العودة بشكل إيجابي على الحياة اليومية في المناطق التي استقبلت هؤلاء النازحين، حيث بدأت عملية إعادة التأهيل للأحياء والمرافق المتضررة بفعل العدوان، رغم التحديات الكبيرة التي تواجه السكان في ظل الدمار الواسع الذي لحق بالبنية التحتية.

وأعرب العديد من العائدين عن فرحتهم بالعودة إلى ديارهم، مشيرين إلى صعوبة فترة النزوح والمعاناة التي عاشوها في المناطق الجنوبية والوسطى. كما عبروا عن أملهم في بناء حياة جديدة رغم التحديات الصعبة.

الجدير بالذكر أن هذه العودة تأتي في وقت حساس، حيث تواصل الجهات المعنية بذل الجهود لتقديم الدعم والمساعدة للعائلات العائدة، لتأمين احتياجاتهم الأساسية وسط الظروف الاقتصادية والصحية الصعبة.