نعيم: حماس تدرس خيارات متعددة لإدارة ما بعد الحرب في غزة وترفض التدخلات الخارجية

قال عضو المكتب السياسي في حركة حماس، باسم نعيم، إن الحركة تدرس مجموعة من الخيارات لإدارة المرحلة التي تلي الحرب على قطاع غزة. وأكد أنه في حال لم تتوفر أي من هذه الخيارات، ستتحمل حماس مسؤوليتها بالكامل، وستبحث مع شركائها في القطاع من الفصائل الفلسطينية والمجتمع المدني كيفية إدارة الأمور وإعادة إعمار غزة.

وفي مقابلة خاصة مع الجزيرة نت، أوضح نعيم أن حماس لن تسمح لأي طرف خارجي، سواء كان قريبًا أو بعيدًا، بفرض صيغة معينة لإدارة شؤون القطاع بعد الحرب. كما أشار إلى أن تقديرات إعادة إعمار غزة تتراوح بين 70 إلى 100 مليار دولار.

وأشار القيادي في حماس إلى أن عودة النازحين الفلسطينيين إلى شمال غزة في 27 يناير 2025 تعتبر من "أعظم الأيام في تاريخ الصراع" مع الاحتلال الإسرائيلي. وأضاف أن هذه العودة تمثل نقطة تحول هامة، حيث تعكس فشل محاولات الاحتلال في فرض معادلات جديدة، مشيرًا إلى أن الفلسطينيين يعودون إلى منازلهم التي نزحوا منها لأول مرة.

نعيم أيضًا سلط الضوء على صور الانتصار التي حققتها المقاومة الفلسطينية، لافتًا إلى أن المستوطنين الإسرائيليين لم يتمكنوا حتى الآن من العودة إلى منازلهم في غلاف غزة. وأشار إلى أن هناك زيادة ملحوظة في أرقام الهجرة العكسية من إسرائيل.