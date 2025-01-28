15 عملية مقاومة في الضفة الغربية خلال 24 ساعة

وثق مركز "معطى" مساء الاثنين، تنفيذ 15 عملية مقاومة في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس، خلال 24 ساعة الماضية، ضمن معركة "طوفان الأقصى".

تنوعت العمليات المقاومة بين اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال، إطلاق نار، تفجير عبوات ناسفة، واندلاع مظاهرات احتجاجية. من أبرز العمليات التي تم تسجيلها، اشتباك مسلح في جنين، حيث تم تفجير عبوة ناسفة أدت إلى إعطاب آلية عسكرية للاحتلال. كما اندلعت اشتباكات في مخيم طولكرم، حيث قام المقاومون بتفجير عبوة ناسفة في محاولة للتصدي للاحتلال، تخللها مواجهات مع القوات الإسرائيلية.

وشهدت عدة مناطق في الضفة الغربية مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال، في مناطق حاجز قلنديا بالقدس، شقبا في رام الله، فحمة في جنين، عزون في قلقيلية، وقبلان في نابلس.

وفي تطور آخر، خرجت مظاهرة في كفر عقب بالقدس، احتجاجًا على ممارسات الاحتلال وإجراءاته التعسفية في المنطقة.