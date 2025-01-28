مصدر مصري ينفي إجراء اتصال هاتفي بين السيسي وترمب

نفى مصدر مصري مسؤول رفيع المستوى ما تردد من أنباء حول إجراء اتصال هاتفي بين الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترمب، مؤكداً أن أي اتصال هاتفي للرئيس المصري يتم الإعلان عنه . وأكد المصدر ضرورة تحري الدقة في تناول مثل هذه الأخبار، خصوصًا في التوقيت الحساس الذي تمر به المنطقة، مع التركيز على العلاقات المتميزة بين البلدين.

ويأتي هذا النفي بعدما أعلن ترمب في تصريحات سابقة أنه تحدث مع الرئيس السيسي بشأن اقتراح نقل الفلسطينيين من قطاع غزة إلى "دول مجاورة". وكانت هذه التصريحات قد تزامنت مع اتصال آخر جرى بين ترمب وملك الأردن عبدالله الثاني، حيث تم التطرق إلى نفس الموضوع.

من جهتها، جددت مصر والأردن تأكيد رفضهما القاطع لأي مخطط يهدف إلى تهجير سكان غزة، معتبريْن أن هذا يعد "حملة تهجير ثانية"، في رفض صريح لأي حلول تؤدي إلى تغيير الوضع الديمغرافي في المنطقة.