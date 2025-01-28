قوات الاحتلال تعتقل 25 مواطنًا من الضفة الغربية خلال الساعات الماضية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ مساء الاثنين وحتى صباح الثلاثاء، نحو 25 مواطنًا من مختلف محافظات الضفة الغربية المحتلة، بينهم أسرى سابقون. ووفقًا لما أفادت به هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، فقد توزعت عمليات الاعتقال على مدن طولكرم، الخليل، نابلس، رام الله، بيت لحم، والقدس.

وأشارت المصادر إلى أن عمليات الاعتقال تأتي في ظل استمرار الحملة العسكرية للاحتلال في محافظتي جنين وطولكرم، والتي تشهد أعمال تنكيل واسعة من قبل قوات الاحتلال، حيث تقوم بتدمير البنية التحتية، وتخريب المنازل، بالإضافة إلى تنفيذ عمليات تحقيق ميداني في عدة بلدات.

كما تواصل قوات الاحتلال تنفيذ اعتداءات وتهديدات بحق المواطنين، وسط تزايد عمليات التخريب والتدمير في المنازل والممتلكات.