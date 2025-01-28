الخارجية القطرية: التوصل لاتفاق حول الإفراج عن المحتجزة ودخول المساعدات إلى غزة

رحب المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية بالتواصل الإيجابي مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، مؤكدًا أن قطر تعمل مع شركائها والمنظمات الدولية لتذليل العقبات أمام دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. وأشار إلى أن قطر تراقب عن كثب مع شركائها في مصر والولايات المتحدة عبر غرفة العمليات دخول المساعدات إلى غزة.

وأوضح المتحدث أن قطر توصلت إلى اتفاق مع الأطراف المعنية بشأن الإفراج عن المحتجزة التي كان يطالب الجانب الإسرائيلي بالإفراج عنها قبل يوم الجمعة، كما أكد أنه تم حل العديد من القضايا التي كانت تعرقل عودة النازحين إلى شمال القطاع.

وأشار المتحدث إلى أن الدفعة الأولى من المساعدات القطرية قد دخلت إلى قطاع غزة أمس، بإجمالي 2600 طن، في إطار الجسر البري القطري. كما أعلن أنه سيتم الإفراج عن المحتجزة التي يطالب الاحتلال بالإفراج عنها مع اثنين آخرين قبل يوم الجمعة.

وفيما يتعلق بالهدنة، أكد المتحدث باسم الخارجية القطرية أنه لا يعتقد أن هناك خرقًا حقيقيًا قد يؤدي إلى تصعيد أو فشل في الهدنة، مشددًا على أهمية العمل الجاد من قبل جميع الأطراف الدولية لتأمين أكبر قدر من المساعدات لغزة.