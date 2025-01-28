الاحتلال يفرج عن الشيخ صلاح بعد التحقيق معه

افرجت سلطات الاحتلال الاسرائيلي عن رئيس لجنة إفشاء السلام شيخ الأقصى رائد صلاح عصر اليوم الثلاثاء، وذلك بعد التحقيق معه.

واعتقلت قوات الاحتلال الشيخ صلاح، بعد اقتحام منزله في أم الفحم بالأراضي المحتلة عام 1948م.

وداهم نحو 1500 عنصر من شرطة الاحتلال، بينهم قوات خاصة و"حرس الحدود" تابعة لها، اليوم الثلاثاء، مع مختلف الأجهزة الأمنية، مئات الأهداف في مدينة أم الفحم، في عملية غير مسبوقة، أطلق عليها الاحتلال اسم"استعادة السيادة" في البلدات العربية، وفقاً لشرطة الاحتلال.

كما اعتقلت شرطة الاحتلال سكرتير لجنة إفشاء السلام القطرية، توفيق محمد جبارين، والناشط معن إغبارية من أم الفحم، والقيادي في لجان إفشاء السلام، الشيخ خيري إسكندر، من بيته في باقة الغريية.

كما فتشت شرطة الاحتلال مكتب لجان إفشاء السلام في أم الفحم، والمنبثقة عن لجنة المتابعة العليا، التي يرأسها الشيخ صلاح، وحظرت أنشطة لجنة إفشاء السلام القطرية واحتجزت ممتلكاتها، بزعم ارتباطها بالحركة الإسلامية (الشمالية) التي كان يرأسها الشيخ رائد صلاح، وحظرتها سلطات الاحتلال يوم 17 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015.

وأكد المحامي رمزي كتيلات أن "سلطات الاحتلال حظرت أنشطة لجنة إفشاء السلام داخل أراضي 48.