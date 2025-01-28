قوات الاحتلال تواصل عدوانها على جنين ومخيمها وتهدم مسجدا وتحرق منازل

يتواصل عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها لليوم الثامن على التوالي، مع استمرار الاشتباكات مع المقاومة وعمليات التدمير الممنهج في مخيم جنين والتي طالت عشرات المنازل ومسجدا.

وهدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مسجد “حمزة” في مخيم جنين للاجئين، خلال عدوانها العسكري المستمر لليوم الـ 8 تواليا على مدينة ومخيم جنين.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال هدمت مسجد “حمزة” بمخيم جنين، تزامنًا مع اقتحام المنازل عند منطقة “دوار الحصان” شرقي المخيم.

وأجبرت قوات الاحتلال، المواطنين على إخلاء منازلهم، تمهيداً لهدم أجزاء منها، فيما تواصل الجرافات العسكرية فتح طرق في عمق مخيم جنين، تحديداً قرب شارع مهيوب.

وداهمت قوات الاحتلال المنازل عند المنطقة المعروفة بدوار الحصان شرق المخيم، وأجبرت المواطنين على إخلاء منازلهم، تمهيداً لهدم أجزاء منها.

فيما تواصل جرافات الاحتلال فتح طرق في عمق مخيم جنين، تحديداً في المنطقة المعروفة بشارع مهيوب، كما تستمر عمليات التجريف وتدمير البنية التحتية في حارتي الحواشين والألوب.

وبعد ظهر اليوم، دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية جديدة إلى مدينة ومخيم جنين، تزامنًا مع تحليق مُكثف للطيران الحربي والمسير في أجواء جنين.

وخلّف اجتياح مدينة جنين، المتواصل لليوم الـ 8 تواليًا، 16 شهيدا وعشرات الإصابات والاعتقالات، تزامنًا مع إجبار العائلات الفلسطينية على إخلاء منازلها قسريًا للعائلات، وتدمير 100 منزل وإحراقها داخل المخيم.

ويتزامن مع عدوان الاحتلال على مخيم جنين، قيام أجهزة أمن السلطة العديد من الحواجز الأمنية وتنشر عناصرها حول المخيم والمدينة وتنتشر في المشافي، وتقوم باعتقال كل مقاوم متواجد خارج المخيم، خصوصا أن أغلبية المقاومين خرجوا من المخيم عقب اتفاق بين المقاومة والسلطة للتهدئة قبل يومين من حصار الاحتلال للمخيم.

وكانت قد حاصرت السلطة المخيم لمدة 48 يوما، ورفضت تطبيق اتفاق التهدئة، فيما خرج عشرات المقاومين من المخيم لمنع الاصطدام مع السلطة ولتهدئة الأوضاع، فيما فرضت قوات الاحتلال حصارا مشددا على المخيم في اليوم الـ48 من حصار السلطة، حيث انسحبت الأخيرة لداخل مقراتها عقب بدء حصار الاحتلال للمخيم.