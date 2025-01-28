(حماس) تبحث مع المخابرات المصرية مجريات (تهدئة غزة)

التقى وفد من حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، برئاسة رئيس المجلس القيادي للحركة، محمد درويش، اليوم الثلاثاء، رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد، وبحثا مجريات التهدئة في قطاع غزة.

وقالت حركة "حماس" في تصريح صحفي لها تلقته "الرسالة نت" اليوم، إن الوفد بحث بشكل معمّق مجريات تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل الأسرى؛ الذي تم بوساطة مصرية قطرية.

وضم وفد "حماس"، المجلس القيادي للحركة ووفد التفاوض؛ خالد مشعل، خليل الحية، زاهر جبارين، نزار عوض الله، محمد نصر وغازي حمد.

وعبّر وفد "حماس" عن تقديره وشكره لدور "الأشقاء" في جمهورية مصر العربية الشقيقة وجهودهم الجارية في إدخال المساعدات واحتياجات شعبنا والتخفيف من معاناته.

وأشادت الحركة بـ "الموقف المصري الثابت" برفض تهجير الشعب الفلسطيني.

وبحث الوفد آليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والخروقات التي تمت، وضرورة التزام الاحتلال بكل ما تم التوافق عليه بدون تسويف أو تعطيل.

وجرى استعراض الجهود المبذولة في إطار ترتيب البيت الفلسطيني والخيارات المطروحة، وخاصة تشكيل حكومة توافق وطني أو الذهاب نحو تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي.