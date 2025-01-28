الأردن يعلن إطلاق جسر جوي إنساني مكثف لغزة

أعلن الأردن اليوم الثلاثاء، إطلاق جسر جوي إنساني "مكثف" إلى قطاع غزة، بعد اتفاق على وقف إطلاق النار أنهى الإبادة الجماعية التي ارتكبتها "إسرائيل" بحق الفلسطينيين على مدى نحو 16 شهرا.

وأفاد المتحدث باسم الحكومة الأردنية محمد المومني، خلال مؤتمر صحفي عقد بقاعدة الملك عبد الله الثاني الجوية بالعاصمة عمان، أن عدداً من المروحيات ستنقل مواد إغاثية للفلسطينيين في غزة على مدى 8 أيام، وبواقع 18 رحلة يومية.

وأضاف "ستحمل الطائرات مساعدات غذائية وطبية وإغاثية، باتجاه معبر القرارة (كيسوفيم)"، لافتاً إلى اختياره منطقة وسطية تربط شمال القطاع بجنوبه.

وفي 19 يناير/ كانون الثاني الجاري، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة وتبادل الأسرى بين حركة حماس و"إسرائيل"، بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة.

ويتكون الاتفاق من 3 مراحل مدة كل منها 42 يوما، يتم خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية وثالثة وصولا لإنهاء حرب الإبادة.

وبدعم أمريكي، ارتكبت "إسرائيل" بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير 2025، إبادة جماعية بغزة خلّفت نحو 159 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.