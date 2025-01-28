جنين ومخيمها.. مركز المواجهة الأول في الضفة بـ1871 عملية مقاومة

تصدرت جنين ومخيمها خط المواجهة الأول مع الاحتلال في الضفة الغربية، بعشرات الاشتباكات المسلحة وعمليات المقاومة النوعية، منذ بداية معركة طوفان الأقصى 7-10-2023 وحتى 28-1-2025.

وشهدت جنين، حسب ما رصده مركز معلومات فلسطين -معطى-، (1871) عملا مقاوما نوعيا وشعبيا خلال الفترة المرصودة، أدت لمقتل (3) إسرائيليين، وجرح (85) آخرين.

كما تصدرت جنين ومخيمها مدن الضفة في عمليات إطلاق النار والاشتباك المسلح مع قوات الاحتلال، حيث بلغت (739) عملية إطلاق نار واشتباك مسلح، بما نسبته (35%) من عمليات إطلاق النار والاشتباكات المسلحة في عموم مدن الضفة.

وقد ارتقى على أرض جنين ومخيمها (254) شهيدا من بين (913) شهيدا ارتقوا في عموم الضفة منذ السابع من أكتوبر، كما بلغ عدد الجرحى في محافظة جنين (683) جريحا.

وتميزت المقاومة في جنين ومخيمها بعمليات مسلحة نوعية، وتطور ملحوظ في سلاح العبوات الناسفة شديدة التفجير، حيث قامت المقاومة بزرع وتفجير (490) عبوة ناسفة في قوات الاحتلال.

وبتاريخ 7/1/2024 فجرت المقاومة عبوة ناسفة محلية الصنع استهدت إحدى آليات الاحتلال في حي الجابريات بمدينة جنين، أدت إلى مقتل مجندة وإصابة 3 جنود وضباط للاحتلال من وحدة ماجلان، بينهم حالات خطرة.

وأصيب (7) من جنود الاحتلال، (2) في حالة خطرة، بانفجار عبوة ناسفة أعقبها إطلاق نار استهدفت جنود الاحتلال قرب مستوطنة “حومش” جنوب جنين في 8/3/2024.

وفي عملية نوعية معقدة، قام الشهيد زياد حمران (30 عاماً) -من قرية الهاشمية قضاء جنين-، بتنفيذ عملية نوعية ضد عنصرين من جهاز الشاباك الإسرائيلي بتاريخ 19/3/2024، حيث قام باستدراجهما إلى أحد الأحراش قرب بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم وأطلق النار صوبهما من مسافة قصيرة ما أدى لإصابة أحدهما بجروح خطيرة للغاية والآخر بجروح خطيرة فيما أعلن عن استشهاد المنفذ واحتجاز جثمانه.

كما نفذ المقاوم الأسير محمد السعدي -من جنين- بتاريخ 28/3/2024، عملية إطلاق نار على أربع مركبات للمستوطنين على شارع رقم (90) بالقرب من منطقة العوجا بمحافظة أريحا، كانت إحداها حافلة مستوطنين، أسفرت عن إصابة (3) مستوطنين بجروح، أحدهم خطيرة واثنين آخرين في حالة طفيفة، وتم اعتقال السعدي من قبل قوات الاحتلال بعد (3) أيام من المطاردة.

وفي 27/6/2024 نفذت المقاومة كمينا بعبوات ناسفة في مدينة جنين، أسفر عن مقتل قائد فرقة القناصين بجيش الاحتلال وإصابة 22 آخرين بينهم 2 بحالة خطيرة ، وإعطاب آلية عسكرية في سهل مرج ابن عامر قرب جنين.

وفي 23/7/2024 نفذت المقاومة كمينا ثلاثيا مركبا قرب السياج الفاصل المحاذي لقرية المطلة في محافظة جنين، أسفر عن إصابة (3) من جنود الاحتلال، حيث تم تفجير عبوة ناسفة بالسياج الفاصل لاستدراج قوات الاحتلال؛ وباغتوا القوة المتقدمة لإصلاح السياج بعبوة ثانية ما أدى إلى إصابة جنديين من أفرادها، ثم قاموا بتفجير عبوة ثالثة بطواقم الإنقاذ التي هرعت لإسعاف الجنود المصابين؛ أدت إلى إصابة ضابط بجيش الاحتلال.

واندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال في محور حارة الحواشين بمخيم جنين في 6/8/2024، أسفرت عن إصابة (3) من جنود الاحتلال بجراح مختلفة خلال الاشتباكات.

وفي 31/8/2024 اندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة بين المقاومين وقوات الاحتلال في حي الجابريات بجنين، مما أدى إلى مقتل قائد فرقة القناصة المشاركة في اجتياح شمال الضفة، وهو ضابط برتبة نقيب، كما وأصيب 4 جنود آخرين.

وبلغ عدد عمليات الدهس أو محاولات الدهس (1) عملية، وعدد عمليات حرق منشآت وآليات وأماكن عسكرية لقوات الاحتلال (1) عملية، و(39) عملية تحطيم مركبات ومعدات عسكرية للاحتلال.

وبالتوازي مع أعمال المقاومة، استمرت المظاهرات والمسيرات الشعبية وعمليات إلقاء الحجارة، حيث بلغ عددها خلال العام (594) عملا مقاوما شعبيا.

ورصد مركز معطى (434) مواجهة وإلقاء حجارة تجاه الاحتلال والمستوطنين، و(155) مظاهرة ومسيرة. وبلغ عدد عمليات التصدي لاعتداءات المستوطنين (5) عمليات خلال الفترة المرصودة.

ورصد تقرير مركز معطى (254) عملا مقاوما خلال شهر 10-2023، فيما بلغ (301) أعمالا في 11-2023، و(118) في 12-2023، و(124) في 1-2024، و(83) في 2-2024، و(92) في 3-2024، و(75) في 4-2024، و(92) في 5-2024، و(83) في 6-2024، و(67) في 7-2024، و(126) في 8-2024، و(110) في 9-2024، و(54) في 10-2024، و(130) في 11-2024، و(58) في 12-2024، و(104) خلال شهر 1-2025 الجاري، وحتى لحظة إعداد التقرير.