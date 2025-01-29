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الاحتلال يهدم منزل الشهيد القسامي تامر فقها في طولكرم

الرسالة نت -الضفة المحتلة

 هدمت قوات الاحتلال فجر اليوم الأربعاء، منزل عائلة الشهيد القسامي تامر فقها في ضاحية شويكة شمالي طولكرم شمالي الضفة الغربية.

  والشهيد القسامي تامر فقها منفذ عملية عناب شرق طولكرم في الثاني من نوفمبر العام ٢٠٢٣.

 وأسفرت العملية عن مقتل جندي وإصابة عدد آخر، كأول عملية تبنتها كتائب القسام في الضفة الغربية في أعقاب طوفان الاقصى.

 واستشهد القسامي فقها في 4-5-2024 بعد اشتباك مع قوات الاحتلال التي حاصرت منزلاً لعائلة بدران في بلدة دير الغصون شمال طولكرم، حيث تخلله إطلاق كثيف للأعيرة النارية وقذائف “الإنيرجا”، وهدم المنزل بالكامل بجرافات ثقيلة.

 وأعلنت كتائب القسام في حينها عن استشهاد 4 من مقاوميها بعد اشتباك مع قوات الاحتلال دام أكثر من 15 ساعة في دير الغصون شمال طولكرم، وهم: تامر فقهاء، علاء شريتح، عدنان سمارة، وآسال بشير بدران.

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