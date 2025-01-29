الأمم المتحدة: أكثر من 376 فلسطينياً عادوا لشمال غزة

قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة، إن أكثر من 376 ألف فلسطيني عادوا إلى شمال قطاع منذ صباح أول أمس الاثنين.

وأوضح المكتب، في تقرير له، الثلاثاء، اطلعت "الرسالة نت" عليه، أن نصف هؤلاء النازحين هم من الرجال، فيما ربعهم من النساء والربع الأخير من الأطفال، مشيرا إلى أرقام مجموعة عمل تضم منظمات عدة أقامت نقاط تعداد في مختلف أنحاء القطاع.

وقال المكتب إن نساء حوامل أو مرضعات ومسنين ومعوقين ومصابين بأمراض مزمنة أو محتاجين إلى رعاية طبية عاجلة، أو قاصرين غير مصحوبين بذويهم هم من ضمن فئات رئيسية من النازحين الذين قاموا بهذه الرحلة الصعبة سيرا على الأقدام لمدة ساعات.

وكانت مكتب الإعلامي الحكومي في غزة، قالت في وقت سابق إن 300 ألف نازح عادوا إلى شمال القطاع الإثنين بعد أن سمح الجيش الإسرائيلي بالعودة في الصباح.

وبدأ سريان وقف إطلاق النار يوم 19 يناير الجاري، ويستمر في مرحلته الأولى 42 يوما يتم خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة.

وارتكبت قوات الاحتلال بدعم أميركي إبادة جماعية في غزة على مدار 15شهراً، خلّفت نحو 159 ألف شهيد وجريح فلسطيني معظمهم أطفال ونساء وما يزيد على 14 ألف مفقود، وإحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.