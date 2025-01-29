المقاومة تشتبك مع الاحتلال في جنين وأجهزة السلطة تعتقل ثلاثة شبان من المدينة

يتواصل عدوان الاحتلال على مدينة جنين ومخيمها لليوم التاسع على التوالي وسط عمليات هدم وتدمير وتفجير لمنازل الأهالي في المخيم، وحملة اعتقالات متواصلة تشنها أجهزة أمن السلطة وتستهدف شباناً ومطاردين للاحتلال.

واندلعت في ساعة مبكرة من فجر اليوم الأربعاء، اشتباكات مسلحة بين المقاومة وقوات الاحتلال في الحي الشرقي من مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

واقتحمت قوات الاحتلال حي البيادر بمدينة جنين، حيث نشرت قناصة على أحد المباني، واعتقلت الشاب عمر العجاوي عقب اقتحام منزله.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عناد أبو الخير طحاينة بعد اقتحام منزله والعبث في محتوياته في بلدة السيلة الحارثية.

ودفع جيش الاحتلال بتعزيزات عسكرية جديدة لمدينة ومخيّم جنين، مع استمرار عمليات التجريف في المخيم وتفجير المنازل.

واعتقلت أجهزة السلطة محمد الجار من مخيم جنين، أثناء تواجده في قرية مثلث الشهداء، كما اعتقلت والد زوجته خالد مشارقة.

تزامن ذلك مع، انتشار لعدد من السيارات المدنية بداخلها أجهزة السلطة داخل بلدة طمون جنوب طوباس بهدف ملاحقة واعتقال الشبان والمطاردين.

وذكرت مصادر محلية أن أجهزة أمن السلطة اعتقلت الشاب محمد صقر بشارات من بلدة طمون.