اصابات واعتقالات ..الاحتلال يستهدف الصيادين ببحر خانيونس

أصيب عدد من الصيادين ،صباح اليوم الاربعاء، بعد مهاجمة زوارق حربية إسرائيلية الصيادين في بحر مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، واعتقل جيش الاحتلال اثنين منهم.

وافادت مصادر محلية أن زوارق إسرائيلية هاجمت صباح اليوم مراكب صيد فلسطينية، واعتقلت صيادين اثنين في بحر مدينة خان يونس، فيما أصيب اخرين برصاص الاحتلال.

ويواصل جيش الاحتلال منع دخول الصيادين إلى البحر ويستهدف كل من يحاول الصيد رغم دخول وقف إطلاق النار.

ودمر الاحتلال خلال عدوانه على القطاع معظم المراكب الكبيرة والصغير، ويطالب الصيادين ، بعودة الصيد ودخول المواد اللازمة لتصنيع مراكب الصيد.