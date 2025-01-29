عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين، صباح الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية قوات الاحتلال.

وأفادت مصادر مقدسية، صباح اليوم بأن المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات من باب المغاربة، تحت حماية من عناصر شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأشارت المصادر، إلى أن المستوطنين تجولوا في ساحات المسجد الأقصى وأدوا طقوسًا تلمودية داخلها.

وتزامنًا مع اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى، تفرض سلطات الاحتلال تشديدات أمنية في محيطه وعلى أبوابه وتعيق دخول المصلين إليه.

وعادة ما يقتحم المستوطنون المتطرفون باحات المسجد الأقصى يوميًا؛ عدا الجمعة والسبت (عطلة رسمية لدى الاحتلال)، وعلى فترتين: صباحية وتبدأ الساعة 07:30- 11:00 قبل الظهر، ومسائية بعد صلاة الظهر وتستمر لمدة ساعة ونصف الساعة.