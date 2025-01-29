استشهاد أسيرين من غزة في سجون الاحتلال

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين عن استشهاد معتقلين اثنين، في سجون الاحتلال الاسرائيلي من غزة.

وافادت الهيئة في بيان مقتضب باستشهاد المعتقلين محمد شريف العسلي ، إبراهيم عدنان عاشور.

ويرتفع عدد الشهداء بين صفوف الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال منذ بدء حرب الإبادة إلى أكثر من 50 شهيدا، وهذا العدد هو الأعلى تاريخياً لتُشكّل هذه المرحلة هي المرحلة الأكثر دموية في تاريخ الحركة الأسيرة منذ عام 1967".

ووصل عدد الأسرى في سجون الاحتلال الذين اعترفت بهم إدارة السّجون حتى بداية شهر كانون الأول/ ديسمبر الجاري، أكثر من عشرة آلاف و300، فيما تواصل فرض جريمة الإخفاء القسري بحق المئات من معتقلي غزة في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال، ومن بين الأسرى 90 أسيرة، وما لا يقل عن 345 طفلًا، و3428 معتقلًا إداريًا.