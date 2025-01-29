إعادة إعمار قطاع غزة – الفرص والتحديات في ظل المعوقات السياسية

في أعقاب وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير 2025، أصبحت عملية إعادة إعمار قطاع غزة من أهم القضايا التي تلوح في الأفق، حيث تواجه هذه العملية تحديات كبيرة في ظل المعوقات السياسية المستمرة.

وفي تقدير موقف صادر عن مركز الدراسات السياسية والتنموية أوضح أن البيانات الصادرة عن الأمم المتحدة تظهر أنه تم تدمير ما يقارب 69% من المباني في قطاع غزة نتيجة الحرب الأخيرة، بما في ذلك أكثر من 170 ألف مبنى، مع تقديرات تشير إلى أن أكثر من 1.8 مليون شخص بحاجة إلى مأوى عاجل. وتستغرق عملية إعادة بناء المنازل المدمرة ما لا يقل عن 15 عامًا، بينما تقدر الأضرار الإجمالية في البنية التحتية بـ 18.5 مليار دولار.

العوائق الفنية: يتطلب إزالة الركام الهائل الناتج عن الحرب، الذي يعادل 17 ضعف كمية الحطام الناتج عن الحروب السابقة، إدخال معدات ضخمة وفرق فنية متخصصة. كذلك، فإن تقديم الإسكان المؤقت لعدد ضخم من العائلات يحتاج إلى مئات الآلاف من الوحدات السكنية، وهو ما يستلزم التعاون السياسي الإقليمي والدولي.

التحديات السياسية: يتعقد الوضع السياسي في غزة بعد فشل المفاوضات الداخلية بشأن السلطة، حيث ترفض السلطة الفلسطينية التوصل إلى صيغة توافقية مع حركة حماس. في ذات الوقت، تُعيق سياسات الاحتلال الإسرائيلي وتصرّفات الدول المانحة من تسهيل عملية الإعمار.

موقف الاحتلال الإسرائيلي: تنظر الحكومة الإسرائيلية إلى إعادة الإعمار باعتبارها فرصة لتكريس الاحتلال وتهجير السكان من غزة. ولذا، فإنها تضع قيودًا شديدة على المعابر، مما يعوق تدفق مواد البناء ويحول الإعمار إلى قضية سياسية.

الموقف الدولي: بالرغم من التصريحات الداعمة لإعادة إعمار غزة، فإن الدول المانحة تتردد في الوفاء بتعهداتها نتيجة لغياب الثقة في ضمانات استمرار إعادة الإعمار، وتستمر الشروط السياسية المعيقة لعملية التمويل.

السيناريوهات المستقبلية: من المتوقع أن تتراوح السيناريوهات المستقبلية بين التقدم البطيء في إعادة الإعمار، إلى تعثر كامل في العملية بسبب استمرار الانقسام الفلسطيني وغياب توافق سياسي داخلي، فضلاً عن العوائق الإسرائيلية والدولية.

توصيات المركز

1. تعزيز الوحدة الفلسطينية لتشكيل حكومة موحدة أو لجنة معترف بها دولياً لإدارة غزة.

2. تكثيف الضغط الدولي على الاحتلال الإسرائيلي لفتح المعابر أمام مواد البناء.

3. ضرورة إطلاق حملة إعلامية عالمية لزيادة الوعي بحجم الكارثة الإنسانية في غزة.

4. تحفيز الدول المانحة عبر حملات ضغط شعبية ودبلوماسية لتقديم الدعم الفوري.

خاتمة

إن عملية إعادة إعمار غزة تواجه معوقات فنية وسياسية كبيرة، ولكن تظل هناك فرص، رغم التحديات، لتحقيق تقدم جزئي في إعادة بناء القطاع ضمن إطار سياسي شامل يضمن حقوق الفلسطينيين ويدفع نحو إعادة الاستقرار الإقليمي