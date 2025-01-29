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الرئاسة التركية: أردوغان يستقبل وفدًا من حركة حماس في أنقرة

الرئاسة التركية: أردوغان يستقبل وفدًا من حركة حماس في أنقرة
الرئاسة التركية: أردوغان يستقبل وفدًا من حركة حماس في أنقرة

الرسالة نت

استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الأربعاء، وفدًا من حركة حماس في القصر الرئاسي بالعاصمة التركية أنقرة، في زيارة رسمية هي الأولى منذ الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

ترأس الوفد رئيس مجلس الشورى بحركة حماس محمد درويش، وكان يرافقه عدد من القيادات البارزة في الحركة، منهم رئيس حماس في الخارج خالد مشعل، والقيادي البارز خليل الحية، ومسؤول حماس في الضفة الغربية زاهر جبارين، بالإضافة إلى مسؤولين آخرين.

من الجانب التركي، شارك في الاجتماع وزير الخارجية هاكان فيدان، ورئيس الاستخبارات التركية إبراهيم كالن، ورئيس قسم الإعلام والاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألتون، وكذلك عاكف تشاغاتاي كيليتش، كبير مستشاري الرئيس التركي في مجالات السياسة الخارجية والأمن.

وقد تناول الاجتماع مناقشة التطورات الأخيرة في غزة والعلاقات بين تركيا وحركة حماس في ظل الوضع الإنساني الراهن في القطاع.

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/300341

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