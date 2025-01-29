استشهاد أسيرين فلسطينيين في سجون الاحتلال جراء الانتهاكات الممنهجة

أعلن مكتب إعلام الأسرى عن استشهاد الأسيرين الفلسطينيين محمد شريف العسلي (35 عامًا) وإبراهيم عدنان عاشور (25 عامًا) في سجون الاحتلال الإسرائيلي، نتيجة للظروف القاسية التي تعرضا لها والانتهاكات المستمرة بحقهم.

وذكر المكتب أن العسلي، الذي اعتُقل في مارس 2024 أثناء العدوان على غزة من داخل مستشفى الشفاء، وعاشور الذي اعتُقل في فبراير 2024 من مستشفى ناصر في خان يونس، قد تعرضا للتلاعب بالمعلومات وإخفاء الحقائق عن عائلاتهما قبل الإعلان عن استشهادهما.

وباستشهاد العسلي وعاشور، يرتفع عدد الشهداء الأسرى إلى 58 شهيدًا منذ بداية العدوان، منهم 37 شهيدًا من قطاع غزة، ليصبح هذا العدد الأكبر في تاريخ الحركة الأسيرة منذ عام 1967، مما يجعل هذه الفترة الأكثر دموية على الإطلاق.

وفي بيانه، حمل مكتب إعلام الأسرى الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم، مؤكداً أن الاحتلال يواصل تنفيذ جرائم ممنهجة بحق الأسرى تشمل التعذيب والإهمال الطبي والتجويع في ظروف احتجاز قاسية تهدد حياتهم. كما دعا المكتب المؤسسات الحقوقية الدولية إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لمحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق الأسرى الفلسطينيين.