وفد قيادي من حماس يلتقي الرئيس أردوغان في أنقرة

التقى وفد قيادة حركة المقاومة الإسلامية حماس برئاسة رئيس المجلس القيادي محمد درويش، الأربعاء، مع رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وضم وفد الحركة كل من أ. خالد مشعل، و د. خليل الحية وأ. زاهر جبارين، و أ. محمد نصر، و أ. موسى عكاري ممثل الحركة في تركيا.

وبحث الجانبان آخر تطورات القضية الفلسطينية، ومجريات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع الاحتلال الإسرائيلي، والذي جرى بوساطة قطرية مصرية.

واستعرض الوفد معاناة شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة جراء حرب الإبادة، واحتياجات المواطنين العاجلة للمأوى والإغاثة الإنسانية وإعادة الإعمار.

وأكد الوفد رفض شعبنا لكل مساعي التهجير، وتمسكه بأرضه وحقه في الحرية والاستقلال وإقامة دولته كاملة السيادة وعاصمتها القدس.

بدوره، أشاد الرئيس أردوغان بصمود الشعب الفلسطيني، مؤكدا مواصلة تركيا دعم حقوق الفلسطينيين على كل المستويات، وفي كل المحافل الدولية.

وحضر اللقاء من الجانب التركي، وزير الخارجية هاكان فيدان، ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن، ورئيس دائرة الاتصال الرئاسية فخر الدين ألطون.

كما حضره مستشار أردوغان للسياسة الخارجية والأمنية عاكف تشاطاي قليتش، والسكرتير الخاص للرئيس حسن دوغان.