10شهداء في مجزرة الاحتلال ببلدة طمون جنوب طوباس

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء الأربعاء، استشهاد 10 شبان في قصف للاحتلال الإسرائيلي على بلدة طمون، جنوب شرق طوباس.

وأفادت وزارة الصحة، في بيان، بوصول 10 شهداء إلى مستشفى طوباس التركي الحكومي جراء القصف الذي نفذه الاحتلال على بلدة طمون.

وأعلنت الوزارة أن الشهداء، هم: عبد اللّٰه محمود محمد بني عودة (22 عاما)، ومحمد مثقال فايز بني عودة (36 عاما)، وإبراهيم مثقال فايز بني عودة (33 عاما)، وأسامة معروف ذياب بني عودة (19 عاما)، ومنتصر علي محمد بني مطر (25 عاما)، وعبد الرحمن محمود نمر خطيب (20 عاما)، وعمر علي محمد بشارات (28 عاما)، وصالح خضر يوسف بني مطر (19 عاما)، وسليمان أحمد سليمان بشارات (22 عاما)، وجهاد ناصر يوسف بني مطر (18 عاما).

ويأتي القصف على طمون، مع العدوان الذي يشنه الاحتلال على جنين منذ تسعة أيام، ما أسفر عن استشهاد 17 مواطنا وجرح العشرات، إضافة لتدمير واسع في الممتلكات والبنية التحتية، وكذلك مع العدوان الذي يشنه على طولكرم ومخيميها لليوم الثالث على التوالي مخلفا ثلاثة شهداء ودمارا واسعا في البنية التحتية والممتلكات، وتهجير المواطنين من منازلهم.