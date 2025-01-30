من تحت الركام في مخيم جباليا .. القسام تسلم الأسيرة أغام بيرجر للصليب الأحمر

في مشهد مهيب وسط الركام والدمار الذي خلفته آلة الحرب الإسرائيلية في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، قامت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، بتسليم الأسيرة الإسرائيلية أغام بيرجر إلى الصليب الأحمر الدولي.

وقد شهدت المنطقة تجمعًا حاشدًا من الأهالي الذين رفعوا أصواتهم بالهتافات المؤيدة للمقاومة، مجددين دعمهم لكتائب القسام في نضالها ضد الاحتلال الإسرائيلي. وحملت هذه اللحظة رمزية كبيرة، إذ تأتي في وقت تعيش فيه غزة ظروفًا قاسية من حصار ودمار.

وتأتي هذه العملية في وقت حساس، حيث تواصل الفصائل الفلسطينية مساعيها للضغط على الاحتلال من خلال توثيق الانتهاكات والرد على ممارسات الاحتلال ضد المدنيين الفلسطينيين.