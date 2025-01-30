من أمام منزل قائد الطوفان.. المقاومة تسلم الأسيرتين أربيل يهود وجادي موزيس للصليب الأحمر

في مشهد رمزي مؤثر، قامت المقاومة الفلسطينية ممثلةً في كتائب القسام وسرايا القدس بتسليم الأسيرتين الإسرائيليتين، أربيل يهود وجادي موزيس، إلى الصليب الأحمر الدولي، من أمام ركام منزل قائد الطوفان الشهيد يحيى السنوار في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وفي مشهد مليء بالعزيمة، جابت سيارة مخصصة شوارع المدينة، محاطة بحشد جماهيري ضخم من أبناء الشعب الفلسطيني الذين احتشدوا تأكيدًا على دعمهم للمقاومة ولحقوق الأسرى. السيارة التي حملت الأسيرتين كانت تحمل شعار "وحدة الظل"، وهي الوحدة المسؤولة عن الحفاظ على حياة الأسرى في ظل الظروف القاسية والقصف المستمر على القطاع، خاصة في ظل 470 يومًا من القصف المستمر على غزة.

على الرغم من الظروف القاسية، تم تسليم الأسيرتين، بالإضافة إلى خمسة عمال تايلانديين أسرتهم المقاومة في السابع من أكتوبر، دون أي منصة أو مراسم استعراضية، بل تم ذلك فوق ركام منزل الشهيد يحيى السنوار في رسالة جديدة تُعبّر عن رمزية المقاومة الفلسطينية التي لا تقتصر على القتال بل تمتد إلى إبراز حقوق الأسرى الفلسطينيين ودورهم في معركة الحرية.