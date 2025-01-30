قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم الخميس، إن الاحتشاد الكبير لجماهير الشعب الفلسطيني في عمليّتَي تسليم الأسرى في مدينة خانيونس ومخيم جباليا، وسط الركام الذي خلّفته "الفاشية الصهيونية" في المنطقتين، هو "رسالة إصرار وقوة وتحدٍّ ترفعها في وجه هذا المحتل الهمجي".

وأضافت الحركة في بيان تلقته "الرسالة نت" أن الرسالة التي حملتها تلك المشاهد "مفادها أن شعبنا باقٍ على أرضه، ومُصَمِّم على إنجاز مشروعه في التحرير والعودة وتقرير المصير".

وأشارت إلى أن كتائب القسام والمقاومة الفلسطينية تثبت مجددًا قدرتها العالية على التحكُّم في المشهد عبر عمليات تسليم منظمة، أبهرت العالم، وبعد أن مرّغت أنف جيش العدو المجرم في رمال غزة، وفق البيان.

وقالت إن ما تم اليوم يؤكد وحدة كتائب القسام وسرايا القدس وقوى المقاومة في الميدان وفي إدارة عملية التبادل التي تمت أمام بيت الشهيد القائد يحيى السنوار "أبو إبراهيم".

وبينت أن "تنوع تنفيذ عمليات الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين من مختلف مناطق القطاع، في جباليا الصمود، وفي خانيونس ومن أمام بيت القائد الشهيد المشتبك يحيى السنوار، رسالة للعالم بأن شعبنا باقٍ على أرضه، وسيواصل المقاومة، ومُصَمِّم على التحرير والعودة".

وذكرت أن المناطق التي دمرها الاحتلال وأعدم الحياة فيها تشهد اليوم أحد مشاهد الانتصار للشعب الفلسطيني ومقاومته في تحقيق وإنجاز عمليات التبادل.

وختمت بالقول: "نترقّب اليوم تحرير الدفعة الجديدة من أسرانا الأبطال من سجون الاحتلال الفاشي، بعد أن أُرغم العدو الصهيوني على الإفراج عنهم في إطار صفقة طوفان الأقصى"

وجددت حركة حماس العهد للشعب الفلسطيني على مواصلة السير معًا على طريق الحرية والاستقلال.

ووسط حشود شعبية غفيرة، أفرجت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" اليوم الخميس، عن مجندة إسرائيلية من مخيم جباليا شمال قطاع غزة، بالتزامن مع تسليم "سرايا القدس"، لأسير وأسيرة و5 عمال أجانب "تايلنديين" من مدينة خانيونس جنوب القطاع.